L’Aperitivo parla inglese. L’importanza del respiro illustrata da Carla Baldini

2Ritorna "L’Aperitivo parla Inglese". Martedì alle 18 al Loft di via Mazzini 10 a Grosseto ci sarà Carla Baldini con "Every breath we take: il respiro, il canto". Carla Baldini (cantante, autrice, direttrice di coro), parlerà di quanto sia importante, da un lato, respirare bene per cantare bene. Baldini presenterà presenterà il suo manuale "Il Buon Canto" guida per la propria voce.