L’amore nel 2025. Da Artemare il libro che spiega i misteri

Per iniziare con amore il 2025 Artemare Club di Porto Santo Stefano mette a disposizione di chiunque voglia sfogliarlo il libro "AstroLove" dell’orbetellano Antonio Capitani. Cosa succede quando uno sguardo ne incontra un altro? Sarà amore per la vita? Dipende da tanti fattori, segno zodiacale compreso. Il volume prende in considerazione tutte le centoquarantaquattro accoppiate zodiacali, dodici per segno, e spiega quali dinamiche si creano all’interno di ogni coppia stellare. Dagli amori travolgenti agli odi insanabili.