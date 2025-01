L’Amiata come regalo. Il cofanetto con l’olio più buono della Toscana

C’è anche l’olio Dop di Seggiano tra i cinque oli extravergine d’oliva Dop e Igp toscani finiti in un super cofanetto regalo finanziato dalla Regione Toscana per promuovere il turismo enogastronomico regionale. L’olio prodotto sull’Amiata è naturalmente in buona compagnia, insieme cioè alle altre denominazioni toscane: Olio extravergine di oliva Chianti Classico Dop, Olio extravergine di oliva Lucca Dop, Olio extravergine di oliva Seggiano Dop, Olio extravergine di oliva Terre di Siena Dop e Olio extravergine di oliva Toscano Igp. Sono queste le denominazioni che rappresentano l’eccellenza del settore olivicolo ed oleario regionale e l’Amiata è al centro di un’importante operazione di promozione.

Il cofanetto, finanziato dalla Regione, giunge a coronamento del lavoro dall’associazione Qualità e Origine Rete (Quore) Toscana Dop Igp, presieduta da Luciano Gigliotti, anche presidente della Dop seggianese. Il box è stato presentato in occasione dell’evento al teatro del Maggio Musicale Fiorentino dedicato ai 25 anni di Vetrina Toscana. "Non poteva esserci occasione migliore – ha detto Gigliotti –. Sono estremamente felice per la riuscita di questo progetto, soprattutto perché la dop amiatina ha svolto un importante ruolo. Il box rientra in un strategia più ampia di valorizzazione dell’olio extravergine Dop e Igp della Toscana. Un prodotto che è al centro, ogni anno, della selezione Oli promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze e della sua azienda speciale PromoFirenze, e da Fondazione Sistema Toscana".

Ed è anche per questo che alla presentazione del cofanetto è stata presente l’assessora reginale all’Agricoltura, Stefania Saccardi. "Il cofanetto regalo contenente i campioni dei 5 Oli extravergini di oliva Dop e Igp della Toscana – spiega Gigliotti – vuole così diventare uno strumento per promuovere l’oro verde anche fuori dei confini nazionali".

La selezione si propone certo di evidenziare la migliore produzione olearia della Toscana ma vuole pure premiare e stimolare l’impegno delle imprese olivicole e olearie al continuo miglioramento della qualità del prodotto. La presentazione è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulle strategie della Regione per sostenere olivicoltori e gestori dei frantoi.

Nicola Ciuffoletti