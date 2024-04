L’allarme degli esperti. Disturbi alimentari e adolescenti

Quest’anno per la nostra pagina di giornale abbiamo scelto di trattare una tematica molto vicino a noi, ovvero i disturbi alimentari nell’età adolescenziale.

La proposta è scaturita dalla riflessione di una nostra compagna di classe e tutti noi l’abbiamo accolta con curiosità. Abbiamo scoperto dati allarmanti, che ci hanno fatto riflettere. Infatti in Italia, i giovani che presentano questo tipo di disturbo sono più che raddoppiati in tre anni. Questi dati sono confermati da un’analisi condotta dal Ministero della Salute dal 2019 al 2022, secondo la quale i nuovi casi intercettati sono passati da circa 680.000 a oltre 1.450.000. Nel complesso le persone seguite oggi per queste patologie sono oltre 3 milioni, mentre nel 2000 erano circa 300mila. Anche i dati Rencam regionali (Registro nominativo cause di morte) sono purtroppo molto alti, nel 2022 si rilevano complessivamente 3.158 decessi con diagnosi correlate ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, con una variabilità più alta nelle regioni dove sono scarse o addirittura assenti le strutture di cura e con un’età media di 35 anni, che significa che un’alta percentuale di questo numero ha una età inferiore a 25 anni (Fonte: Survey nazionale Ministero della salute 2019-2023, a cura di Laura Dalla Ragione, responsabile scientifico progetto Ccm Ministero della salute Dca).

Dall’intervista condotta alla dottoressa Dalla Ragione, esperta di questi problemi, abbiamo capito inoltre che la pandemia ha dato il colpo di grazia a un’epidemia in corso, confermando un trend che era già in crescita, e sembra che gli esperti non ne siano stupiti, dal momento che le origini post traumatiche dei disturbi alimentari sono ampiamente dimostrate in letteratura.

Ci ha fatto molto riflettere inoltre che si ammalano sempre di più ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 12 e i 14 anni, con un forte aumento dei maschi (da Da Rold: "In tre anni i disturbi alimentari sono più che raddoppiati", ilSole24ore, del 4 aprile 2023).

Ci siamo chiesti quindi in cosa consistono queste patologie e perché tanti nostri coetanei si ammalino. I disturbi maggiormente diffusi sono quattro: l’anoressia, la bulimia, l’ortoressia e il binge eating.

Le cause non sono così chiare, infatti gli esperti riferiscono che c’è sempre un evento traumatico che scatena il problema, ma che sono una serie di fattori, culturali, genetici e relazionali, che fanno sì che la reazione della persona vada in quella direzione.