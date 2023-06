Laguna, subito un intervento Saranno rimosse le alghe Si studia una soluzione duratura

Interventi straordinari per completare la bonifica della laguna, dragare il fondale ormai ridotto ai minimi storici, togliere tutte le alghe. In questi giorni si è verificato un accumulo consistente di alghe lungo il bacino di ponente antistante il centro storico. Le correnti interne hanno spostato la massa algale dal centro lago alla riva di ponente davanti al paese. Una situazione che ha subito preoccupato tanti cittadini, memori dell’invasione, lo scorso anno, di zanzare, moscerini. Per 24 ore c’è stato un tappeto di alghe verdi, come un campo di calcio ben annaffiato, lungo sponda nella laguna di ponente, che è poi scomparso per il modificarsi della direzione seguita, anche per il vento, dalle correnti interne presenti nel bacino lacustre. "Questo è un fenomeno ricorrente a maggio-giugno ormai da tanti anni, spiega il sindaco Andrea Casamenti. Detto ciò è chiaro che deve essere individuata una soluzione finale per la bonfica ed il dragaggio dell’intera laguna orbetellana dove già sono stati spesi decine di milioni di euro con risultati del tutto limitati". Ed è per questo che, dopo l’incontro con il Ministro dell’Ambiente Fratin, è stato presentato dai Deputati di Forza Italia un disegno di legge alla Camera, che a breve andrà in discussione, per una nuova gestione terza e un finanziamento annuo di diversi milioni di euro per interventi strutturali e straordinari per la ripresa del risanamento della laguna. Anche per l’assessore al turismo ed al commercio, Maddalena Ottali la soluzione dei problemi della laguna "deve essere rapida, le sue condizioni ambientali possono portare nuove problematiche anche in questa stagione turistica, ormai alle porte. Serve pulire le rive del lago, dragare quanto più possibile il bassissimo fondale ridotto da un metro a pochi centrimetri in molti casi e togliere le alghe, progettare un intervento definitivo e risolutivo". E meno male che la pioggia ed il tempo hanno ritardato l’arrivo del caldo e dell’aumento della temperatura dentro il bacino delle acque, anche se resta l’apporto di fanghi che arrivano dalla foce del fiume Albegna. Per evitare la proliferazione degli insetti prosegue settimanalmente una intensa azione di disinfestazione delle acque del bacino intorno al centro storico di Orbetello, dove sono anche attese le " benne" per liberare dal fango e dalle alghe le rive quasi ormai putrescenti. Michele Casalini