Laguna, risanamento al rush finale. “Domani la discussione in Senato”

Orbetello (Grosseto), 7 gennaio 2025 – Il risanamento della laguna non non è più rinviabile. In previsione del passaggio della nuova legge in Commissione Ambiente del Senato, in programma domani, interviene il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. Una priorità anche secondo il consigliere delegato al bacino lacustre, Roberto Berardi. L’Amministrazione di Orbetello è quindi in ’prima linea’ per il risanamento della laguna. Sull’argomento intervengono entrambi. Dopo le grandi morie di pesce e i disastri ambientali che hanno colpito il bacino lacustre sia quando al governo locale c’era la sinistra, che ora quello di centrodestra, gli interventi necessari e urgenti non sono procrastinabili oltre.

Un tempo la laguna viveva e respirava con le correnti marine e interne e grazie al ricambio delle acque prodotto dal flusso di acque fresche e ossigenate provenienti dal mare attraverso i canali di Ansedonia, Santa Liberata e Torre Saline. Oggi è come un ’catino’ pieno di fango, senza più fondale, che da primavera ad inizio inverno viene riempito di acqua di mare, con il pompaggio di mega idrovore e costi altissimi per l’energia elettrica; un sistema, che qualche volta evita le morie, altre no. Le alghe non sono tolte, ma triturate e lasciate sul bassissimo fondale. Un sistema, che comunque altera e ha alterato tutto l’equilibrio naturale pre esistente, l’ecosistema stravolto, le specie ittiche alcune già presenti sono sparite.

Questo pompaggio che evita il peggio ha comunque innalzato il cuneo salino. Ma anche infiltrazioni nelle storiche e antiche fondamenta del centro storico. Governo, Regione e Stato devono dunque correre per evitare guai maggiori. Mai si era vista una colorazione delle acque interne come la attuale. “Dopo l’approvazione del disegno di legge sulla nuova gestione lagunare in Commissione Ambiente alla Camera domani il testo di legge va in Commissione Ambiente al Senato. Relatrice - spiega ancora Andrea Casamenti – sarà la senatrice di Grosseto di Fratelli di Italia, Simona Petrucci. Siamo al rush finale. Come Amministrazione stiamo seguendo molto da vicino l’approvazione celere”. “La laguna resta un’emergenza e un punto di lavoro non rinviabile”, ribadisce anche il consigliere delegato Roberto Berardi.

Michele Casalini