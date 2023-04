Laguna di Orbetello: “Acque limpide e trattamenti larve costanti, situazione migliore rispetto al 2022”

Orbetello (Grosseto), 11 aprile 2023 – Quest’anno la Laguna di Orbetello è in condizioni ambientali migliori rispetto alla diffusione degli insetti volanti prevista, in quanto si pensava che in estate si potesse assistere alla loro crescita con livelli mai registrati da molto tempo, creando disagi per abitanti e vacanzieri.

Per tutelare lo stato di salute della laguna, su richiesta della locale Confcommercio, sono state adottate alcune misure da parte dell’amministrazione comunale.

I commercianti erano già stati danneggiati nella seconda parte dell'estate 2022 quando a Orbetello hanno dovuto fronteggiare una anomala 'invasione di moscerini’.

“Il sindaco Casamenti e l'assessore al turismo Ottali ci hanno rappresentato un quadro che a oggi possiamo definire tranquillizzante. – riporta Andrea Fabbri di Confcommercio Grosseto – Secondo loro oggi la laguna di Orbetello, grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche (temperature al di sotto della media stagionale), si presenta in condizioni decisamente migliori rispetto a quelle dello stesso periodo del 2022: acque limpide, pompe già in azione, trattamento larvale su tutto il perimetro di costa lagunare ripetuto con cadenza costante, predisposizione di particolari punti luce”.

“Ci tranquillizza anche il fatto che il Comune di Orbetello abbia inteso dar vita a un tavolo permanente di confronto con i commercianti relativo proprio al monitoraggio dello stato di salute della laguna”, aggiunge Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio Grosseto.