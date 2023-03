I problemi della laguna: iniziata la disinfestazione

Disinfestazione

Orbetello (Grosseto), 29 marzo 2023 - Ha preso il via l’intervento di disinfestazione larvale nella laguna. "Il programma di lavoro – spiega il sindaco, Andrea Casamenti – si compone di più fasi. Prima di tutto le fossette di scolo delle acque piovane e delle caditoie urbane. In secondo luogo sulle sponde della laguna e nei canali dove il ristagno delle acque può facilitare la proliferazione degli insetti".

Soddisfazione viene espressa da alcuni degli operatori commerciali del centro storico che ben ricordano quanto accaduto la scorsa estate con invasione di ragni, moscerini e zanzare e che avevano dunque sollecitato questa attività di prevenzione. "Abbiamo fatto un vero pressing nei confronti del Comune – conferma una ristoratrice – e siamo contenti che ci abbiamo ascoltati iniziando per tempo con la disinfestazione. Ora ci aspettiamo che puliscano con i mezzi ed il personale del Consorzio di bonifica, nonchè draghino con le benne le rive intorno al centro storico dove le acque sono molto basse. Ma almeno questa volta il Comune si è mosso per tempo. Ogni aggiornamento viene comunicato nella chat che abbiamo attivato fra noi commercianti. Non vogliamo che si ripeta la situazione dello scorso anno con incassi molto ridotti e nessuna riduzione delle tasse.