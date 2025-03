Ladro scoperto dalle telecamere e messo in fuga

CASTEL DEL PIANO

Quando stava per rientrare a casa, a Castel del Piano, grazie alle telecamere della videosorveglianza, ha visto un uomo con il volto coperto intento a forzare l’ingresso dell’abitazione. Ha deciso di avvertire i carabinieri mentre stava per entrare a casa. Al suo arrivo però la casa era già stata messa a soqquadro e i malviventi erano riusciti a scappare nelle campagne circostanti, approfittando anche del buio. Senza però rubare niente. E’ stato il proprietario che, ad un controllo effettuato, ha visto che dalla casa non mancavano gli oggetti di valore. Ma i tentativi di furto, nella zona, non si sono fermati qui: nella stessa sera, alcune persone, hanno tentato di entrare anche in altre abitazioni, ma anche in quel caso senza riuscirci. Tentativi di intrusione sono stati denunciati anche nei giorni scorsi in altri paesi dell’Amiata. Le forze dell’ordine, proprio per questo motivo, sono state allertate e hanno intensificato i controlli.