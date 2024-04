Ladro inseguito dopo il furto

Una serie di furti, nelle zone più diverse della città di Follonica. Sono giorni "difficili" quelli che stanno vivendo alcune persone che abitano nella cittadina del Golfo. Sono in fatti decine le segnalazioni che sono arrivate alla centrale operativa dei carabinieri per una serie di furti arrivati con modalità molto diverse fra di loro. Quello più grave e che fa veramente pensare è arrivato qualche giorno fa al cimitero comunale. Ad una donna che si trovava a trovare dei familiari sulla tomba di famiglia ha visto sparire la sua borsa. La donna infatti era arrivata al cimitero con la sua bicicletta per poi appoggiarla ad un albero. Ad un certo punto ha sentito un rumore e ha visto un uomo scappare dalla parte opposta con la sua borsa in mano. La donna ha chiesto aiuto: qualcuno si è messo a rincorrere il ladro, ma senza riuscirci. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno iniziato le ricerche ma tuttora senza esito. Ma non solo al cimitero: ladri senza scrupoli stanno infatti facendo razzie anche nei negozi nel pieno centro della città. Qualche giorno fa è stato rubato un IPad da un negozio di gastronomia, mentre qualche giorno prima della Pasqua in un ristorante è stato completamente svuotato il magazzino dell’intera quantità di generi alimentari.