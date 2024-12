Ladri cercano di entrare, ma trovano il proprietario

Hanno cercato di entrare in casa dalla finestra del balcone, ma hanno trovato il proprietario di casa e sono scappati. È accaduto nei giorni scorsi a Roselle, nella frazione di Grosseto, dove nel tardo pomeriggio degli uomini si sono dati alla fuga dopo un tentativo di furto fallito. I topi di appartamento hanno cercato di introdursi in un’abitazione dove abita una famiglia, pensando forse che in quel momento non ci fosse nessuno. Il tutto è accaduto intorno alle 18,30, approfittando del buio.

Quando sono riusciti ad entrare, dopo aver forzato gli infissi, però hanno trovato il padrone di casa che stava riposando in camera da letto. I ladri, senza neanche pensarci, hanno quindi fatto dietrofront e si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce tra le strade di Roselle. I proprietari dell’abitazione hanno subito denunciato i malviventi alle Forze dell’ordine. Non si tratta comunque dell’unico episodio accaduto di questi tempi, sia in città che nella frazione di Roselle, dove nell’ultimo periodo sono stati registrati diversi fatti di questo tipo, e non solo. Per i cittadini la preuccupazione inizia ad essere elevata, per un piccolo posto alle porte di Grosseto in cui, fino a qualche tempo fa, si potevano dormire sonni un po’ più tranquilli.