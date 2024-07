La vita seconda dei paesi. Ultima fatica letteraria di Stefano Lucarelli

La libreria Palomar, insieme alla casa editrice Effigi, presenta domani alle 21 "La vita seconda dei paesi", raccolta di racconti di Stefano Lucarelli, con l’intervento dell’editore Mario Papalini. In questo libro Lucarelli si muove tra autobiografia e biografia, fra "restanza" e "tornanza", un misto di realismo e visione. "Una vita seconda per questi paesi – dice Rossano Pazzagli nella prefazione – significa ri-abitarli, dare loro l’opportunità di un tempo nuovo, in attesa che tornino i passi, che qualcuno venga a vivere qui, a riprendersi il tempo".