La visita guidata : "Grosseto Misteriosa" oggi fa il bis

A grande richiesta, torna la suggestiva visita guidata alla scoperta dei misteri del capoluogo maremmano. Questo dopo il successo della visita guidata che si è svolta sabato 2 novembre a tema "Grosseto Misteriosa". L’appuntamento è per oggi alle 21 davanti alla Cattedrale, prenotazione obbligatoria esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected], fornendo il proprio numero di telefono. Per gli argomenti trattati la visita non è adatta ai bambini. Durata due ore, costo 10 euro con pagamento diretto alla guida Fabiola Favilli.