La Tirreno-Adriatico torna a marzo in città

Ritorna la "Tirreno-Adriatico" in riva al Golfo. Si tratta della seconda tappa della corsa che unisce i due mari, che si correrà il 5 marzo, la "Camaiore-Follonica" di 198 chilometri. Si tratta di una tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. La partenza da Camaiore e attraverso Montemagno dove si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la parte completamente pianeggiante e salire a Castellina Marittima dove proseguendo verso sud si attraversano Riparbella e Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale, con l’arrivo nella città di Follonica, di circa 20 chilometri da ripetere una volta. Circuito finale quasi interamente cittadino con alcune svolte ma prevalentemente rettilinei, su asfalto. Si tratta di un’ottima vetrina per la città del Golfo che potrà far ammirare tutte le sue bellezze.