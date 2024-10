La terza edizione del BioBike Tour. In bicicletta fra natura e degustazioni

Presentata ieri mattina nel Comune di Gavorrano la terza edizione del "BioBike Tour", cicloraduno dedicato agli amanti della mountain bike che Il BioBike edizione 2024 si terrà sabato 12 e domenica 13 con un itinerario che, partendo rispettivamente dalla Rocca di Montemassi e il dal centro sociale Casteani, avrà un itinerario di difficoltà medio-facile si svilupperà su un dislivello medio di circa 900 metri e si snoderà attraverso due diversi percorsi ad anello che toccheranno le aree rurali comprese tra Castel Di Pietra, Casteani, Tatti, Borgo di Perolla, Castellaccia, Monte Lattaia, Sassofortino e Roccatederighi, facendo tappa in alcune delle aziende biologiche. Alla presentazione era presenti la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, la prima cittadina di Massa Marittima Irene Marconi e l’assessora di Roccastrada Elena Menghini, nonché il presidente dell’associazione "Amici 2 Ruote Gavorrano", Giorgio Melillo, e il presidente del bio-distretto Colline della Pia, Adriano Baiguini, entrambi organizzatori e promotori dell’evento.

"Il BioBike Tour è la dimostrazione pratica – ha detto Baiguini – che la messa a sistema di competenze e ruoli in un contesto territoriale come il nostro può fare la differenza, in termini tanto di progettualità quanto di opportunità di crescita congiunta".

"Sono particolarmente orgogliosa del fatto che oggi il bio distretto Colline della Pia raccolga con il successo del BioBike Tour i frutti del suo duro lavoro", ha detto Ulivieri.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro giovedì 10 scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure contattando i seguenti numeri: 338 - 1404389; 327 - 9824636 o 339 - 3452848.