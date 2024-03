La strada del Grifone: "Giochiamo senza fare calcoli"

"Nessun calcolo, non dipende solo da noi. Ogni partita è da giocare come se fosse l’ultima: alla fine tireremo le somme. Noi volevamo ridare dignità alla maglia biancorossa e credo che i ragazzi lo stiano facendo. Dobbiamo stare tutti uniti insieme alla città per cercare di raggiungere il nostro sogno".

Il direttore generale Filippo Vetrini carica l’ambiente biancorosso in vista della gara interna con il Trestina, ma più in generale in considerazione di questa volata conclusiva composta da otto "finali". Già tempo fa il dg aveva affermato che "Il Grosseto deve avere paura soltanto del Grosseto" dal momento che gli avversari hanno dimostrato di essere tutti alla portata dei biancorossi. E con l’arrivo di mister Malotti è tornato l’entusiasmo in tutto l’ambiente. Domenica, dunque, arriva il Trestina un avversario non facile ed in salute, ma anche senza il peso di preoccupazioni di classifica. Assente lo squalificato Grasso.

La società biancorossa ricorda che i tesserati potranno godere della riduzione nell’acquisto dei biglietti. I tagliandi sono disponibili al Centro sportivo di Roselle nei giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure nelle rivendite autorizzate Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola il Semaforo oppure online sul circuito Ciaoticktes. Il botteghino dello stadio resterà aperto domenica. Partner per la gara casalinga sarà lo sponsor MetalMaremma.