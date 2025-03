La storia "Intera" di Silvia Meconcelli

Si intitola "Intera" ed è il titolo del romanzo di Silvia Meconcelli (nella foto) che sarà presentato giovedi alle 18 nella biblioteca Chelliana di Grosseto. A dialogare con l’autrice ci sarà Dianora Tinti, scrittrice e presidente dell’associazione Letteratura e Dintorni di Grosseto.

Saba Zerezghi, aspirante giornalista d’inchiesta, vive a Firenze e per mantenersi lavora all’Injera Bistrot. Da bambina ha assistito all’infibulazione della sorella: una ferita indelebile tra i suoi ricordi, che la lega indissolubilmente alla terra natia, l’Etiopia. In Saba c’è la volontà di denunciare i soprusi che l’Africa continua a subire, a costo di scontrarsi con le ambiguità dell’ambiente giornalistico e con il razzismo che prolifera tra le insospettabili pieghe dell’ordinario. Ma quando l’amico Amedeo, fondatore dell’associazione Black Moon, decide di defilarsi per lasciarle le redini del progetto umanitario, Saba tentenna. Può occuparsi dei problemi degli altri quando ancora non ha risolto i conflitti che cova da tempo?

Anche Amedeo fa i conti con il passato. Costretto a tornare a Grosseto dopo tanti anni, deve affrontare nonno Angelo che, di colpo, si ripresenta insistendo per rievocare alcuni dettagli della sua esperienza etiope ai tempi del colonialismo. Amedeo rimette così in discussione ciò che sa della sua famiglia per riappropriarsi del cuore e dell’anima di uomo libero.