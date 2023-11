La stagione invernale alle porte. Nuovi parcheggi, bando pronto. Adesso si cerca il futuro gestore

Il bando per la gestione dei nuovi parcheggi a pagamento al Prato delle Macinaie è stato predisposto e a breve sarà pubblicato.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Castel del Piano è quello di far partire il servizio per la stagione invernale e a questo punto prioritario è trovare un gestore.

Inizialmente l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Bartalini era quello di iniziare a mettere in funzione i parchimetri dall’estate scorsa, almeno per testarli in un periodo di sperimentazione, poi la stesura del bando ha richiesto più tempo e le pratiche sono scivolate a fine anno. Adesso però tutto è pronto.

"A breve pubblicheremo il bando e auspichiamo di trovare soggetti validi per la gestione dei parcheggi a pagamento – spiega Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano –. Le tariffe sono scritte nel bando, per chi sosterà un’intera giornata ci sarà un prezzo fisso agevolato. Si parla di circa 6 euro al giorno".

Parcheggiare al Prato delle Macinaie costerà meno che sostare in Vetta, dove è presente l’altro parcheggio a pagamento. Per la stazione sciistica amiatina questo nuovo servizio rappresenta una novità, mentre per gli sciatori sarà una voce di costo in più oltre a quelle relative allo skipass e al noleggio dell’attrezzatura per praticare gli sport invernali.

"Specifico che tutto ciò che deriverà dai parcheggi sarà reinvestito sull’Amiata – prosegue Bartalini – e soprattutto sui servizi rivolti ai turisti, come ad esempio la sistemazione e manutenzione della rete sentieristica".

Dopo una serie di lavori messi in campo dall’amministrazione comunale, il prato delle Macinaie si presenta con un nuovo look, oltre al parcheggio infatti negli ultimi mesi sono stati risistemati i muretti e le aree di sosta.

"Prioritario a questo punto – conclude – è evitare parcheggi selvaggi durante le giornate con più presenze di sciatori e soprattutto dare un’immagine di una montagna ordinata, in grado di accogliere turisti e viaggiatori".

