La solidarietà sul palco del Moderno: "Arte in festa" per aiutare l’Abio

In un teatro Moderno sold out è andata in scena la manifestazione Arte in festa – Emozioni a Teatro, evento di solidarietà targato Uisp con la collaborazione e il patrocinio del Comune. Il ricavato della manifestazione è interamente devoluto al progetto "Bambino al Centro" di Abio, con l’evento che è stato diretto e condotto dal coordinatore delle strutture Danza e Ginnastica Uisp Fabio Nocchi. "Abbiamo cercato di dare un contributo importante al progetto di umanizzazione pittorica del reparto di pediatria di Grosseto promosso da Abio – esordisce Nocchi – grazie alla partecipazione delle nostre associazioni affiliate ed al pubblico presente che hanno risposto alla grande".

"Arte in Festa è ormai un fiore all’occhiello del panorama Uisp – aggiunge il presidente Sergio Perugini – da più di dieci anni i nostri settori Ginnastiche e Danza organizzano eventi che coniugano appunto sport ma soprattutto solidarietà".

Soddisfatta della serata la presidente dell’Abio Grosseto Stefania Guarrera. "Abbiamo dato via al progetto Bambino al centro nella ristrutturazione dei reparti di Pediatria e Neonatologia del Misericordia di Grosseto – dice –: i due reparti saranno pitturati a misura di bambino in modo da favorire l’accoglienza nella struttura ospedaliera e rendere meno traumatico possibile l’impatto della degenza". Le fa eco Laura Farmeschi, dottoressa del reparto di pediatria: "Il sostegno di associazioni come Abio è molto importante, fa la differenza". Fondamentale il supporto dato dal Comune che ha messo a disposizione il teatro Moderno e che era presente all’evento con gli assessori Riccardo Megale e Sara Minozzi".