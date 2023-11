La Sinistra si muove: "Presto il candidato. Le Primarie? Ciompi c’è"

"La coalizione di centrosinistra che governa la città sta continuando ad incontrarsi con cadenza settimanale per analizzare l’operato e verificare ciò che è da ultimare in questi ultimi mesi di legislatura. Dobbiamo individuare la figura che sarà candidata della coalizione". Lo scrive Gianluca Quaglierini di "Follonica a Sinistra" e "Rifondazione Comunista" sulle prossime Amministrative. "Ci stiamo confrontando all’interno della maggioranza nella più assoluta tranquillità - aggiungono - anche allargandoci ad altre forze politiche che si sono avvicinate nelle ultime settimane. Pensiamo che una sintesi possa essere facilmente raggiunta entro il mese di novembre e questo obiettivo possiamo realizzarlo senza la necessità di svolgere le primarie di coalizione. Primarie di cui tra l’altro dovremmo redigere anche un nuovo regolamento ad hoc e che dilazionerebbero ancora di più le tempistiche. Attendiamo la conclusione delle consultazioni degli iscritti e delle iscritte del Partito Democratico, che ha chiesto il tempo necessario per fare i dovuti passaggi, e poi ci ritroveremo per condividere il nominativo che porterà la coalizione alle prossime amministrative". Poi aggiungono: "Naturalmente, nel caso invece di una propensione per le primarie di coalizione, noi saremmo pronti con un nominativo che nessuno ha mai detto: candideremmo il nostro assessore Francesco Ciompi. Riteniamo infatti che la realizzazione di un regolamento anti evasione, la rimodulazione delle tariffe Tari, la gestione della tassa di soggiorno, l’aver contribuito alla realizzazione di una commissione politiche di genere che ha avuto un netto cambio di passo rispetto al passato, essere ripartiti dopo molti anni con un piano di nuove assunzioni in Comune, ma in generale l’aver saputo gestire e valorizzare il bilancio durante quella che forse è una delle amministrazioni più difficili da questo punto di vista".