"La sindaca mistifica la realtà"

SCARLINO

Guido Mario Destri, consigliere di minoranza di Scarlino, replica alla sindaca Silvia Travison sulla questione della banca al Puntone. "Nonostante in questi anni si sia spesso manifestato questo modus operandi, rimango sempre stupito dalla capacità mistificatoria della Sindaca, di travisare la realtà. E’ inutile che la Sindaca continui a chiedere "comunicazioni ufficiali da parte dell’istituto bancario" circa le condizioni di maggior favore che verranno applicate ai residenti del Comune di Scarlino". Secondo Destri sono "chiaramente descritte nel comunicato che Castagneto Banca 1910 ha inviato il 13 ottobre a [email protected]. Che cosa devo pensare? La realtà è che la sindaca non ha ritenuto opportuno informare i propri cittadini sulle condizioni agevolative per i residenti a Scarlino solo perché forse temeva di dover dire che tutto ciò l’aveva ottenuto grazie al mio intervento, anche se già su questo io l’avevo rassicurata dicendole, davanti a testimoni, che non volevo essere in alcun modo citato né ringraziato".