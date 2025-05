La sfilata delle Ferrari, 40 modelli storici attraverso la Maremma

Orbetello (Grosseto), 8 maggio 2025 – Orbetello celebra la Ferrari F50: il museo viaggiante è passato proprio ieri pomeriggio. In lagunra è stato ospitato il Ferrari Legacy Tour, evento senza scopo di lucro ideato da Ferrari SpA per rendere omaggio ai modelli più iconici della storia del brand, portando davanti allospecchio di acqua 40 esemplari di F50 provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione, realizzata con la collaborazione del Comune di Orbetello e il supporto della polizia municipale lagunare, è stata curata per conto della casa di Maranello da Canossa Events.

I bolidi davanti al bellissimo mare di Porto Santo Stefano

“Nelle passate edizioni del Ferrari Legacy Tou – hanno spiegato gli organizzator - sono stati celebrati diversi modelli, come la Ferrari F40 e la Ferrari GTO, unendo occasioni di grande prestigio e l’emozione della guida con la scoperta di territori iconici della nostra bellissima Italia”. L’edizione del 2025 è stata dedicata al 30° anniversario della Ferrari F50 e ha visto sfilare un ’museo viaggiante’ di circa 40 esemplari provenienti da tutto il mondo.

“Nello specifico, abbiamo coinvolto il Comune di Orbetello per una sfilata nel centro storico delle vetture partecipanti e per il controllo del timbro in Piazza del Plebiscito”.

Il convoglio delle Ferrari F50 è arrivato da Terrarossa, ha attraversato via della Diga, piazza del Popolo, corso Italia, per poi arrivare in piazza del Plebiscito. Passaggio e soste suggestivi anche in riva allo splendido mare di Porto Santo Stefano, dove i gioielli della casa di Maranello hanno percorso lungomare dei Navigatori e poi una breve sosta in piazza. Sfilata anche lungo le strade di Grosseto.

“Ogni Ferrari si è fermata per circa 30 secondi, il tempo necessario per l’apposizione del timbro sul carnet de passage, hanno proseguito gli organizzatori, accompagnato da una mappa che ha segnalato tutti i luoghi iconici attraversati durante l’evento”.