"La scuola di Albinia fiore all’occhiello di tutto il territorio"

Ultimazione dei lavori alla nuova scuola elementare di Albinia: si avvicina il completamento. La Giunta comunale dà il via libera alla variante. Il costo complessivo dell’edificio secondo le ultime indicazioni prima della nuova variante che andrà ad ospitare le scuole elementari di Albinia è stato quantificato in 4 milioni e 784mila euro.

"Il nuovo edificio che ospiterà la scuola Renato Fucini – dice il consigliere comunale Roberto Berardi (nella foto) – sarà un fiore all’occhiello a livello scolastico e formativo per tutto il comprensorio. In corso d’opera si è reso necessario apportare variazioni non previste dal progetto proposto a base di appalto, in conseguenza della sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di autorità. Modifiche anche ai sistemi di protezione al fuoco, con un nuovo prodotto certificato, modifiche del modello della Centrale antincendio, in adeguamento al Decreto del 30 marzo del 2022, integrazioni apportate anche agli oneri per la sicurezza per attuazione protocolli anti covid. Così come sono stati approvati miglioramenti per gli allacciamenti ai pubblici servizi quali gas, telefono, acqua, fognature, spostamento linea telefonica.

La perizia di variante approvata dalla giunta comunale, redatta dalla società Ipostudio Architetti di Firenze, prevede di approvare le maggiori spese per complessivi 132mila euro, per lavori e forniture supplementari, secondo le direttive del settore Lavori pubblici con responsabilità affidata allo stesso dirigente del settore, Luca Carretti. Per accelerare i lavori ed ultimare la scuola si è deciso di procedere con un provvedimento immediatamente eseguibile".

Michele Casalini