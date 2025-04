La salute prima di tutto. Tornano i gazebo . Quaranta associazioni per informare

GROSSETO È scontato ormai. "La salute prima di tutto". La prossima settimana sarà dato spazio alla seconda edizione della Settimana della Salute, l’evento promosso dall’amministrazione comunale insieme a Coeso – SdS, in collaborazione con Farmacie Comunali Riunite e Fondazione Cr Firenze. "Per il secondo anno – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – poniamo al centro dell’attenzione pubblica i temi della prevenzione, della cura e del benessere, consapevoli che investire nella salute significa costruire un futuro migliore per tutti". L’inaugurazione si terrà martedì 6 maggio, alle 10.30 in piazza Dante. Oltre 40 associazioni del terzo settore e cooperative che collaborano con il Coeso allestiranno i propri gazebo informativi, per sensibilizzare la popolazione sui temi sociali e sanitari e far conoscere le realtà che operano nel nostro territorio. In piazza sarà presente anche un ledwall che proietterà video emozionali che raccontano l’attività dei volontari. Durante tutta la manifestazione, grazie alla collaborazione delle sezioni locali di Misericordia e Lilt, Croce Rossa Italiana, Humanitas, CoeSO – SdS e Salute in Comune, i cittadini potranno effettuare gratuitamente una serie di analisi ed esami di prevenzione, assistiti da medici e personale specializzato. Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Grosseto. Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, le attività si sposteranno al Teatro degli Industri. Dalle 9.30 alle 12.30, esperti, professionisti e rappresentanti del mondo della salute interverranno su tematiche fondamentali per il benessere psicofisico, tra cui alimentazione, salute mentale e bullismo. Mercoledì 7 agli Industri ci sarà Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini per parlare a ragazzi e cittadinanza delle dipendenze e della sua esperienza in campo. "L’importanza di Barra nel panorama mondiale nella lotta alla dipendenza è conosciuto- dice la presidente della Cri Grosseto, Stefania Ricci- Il suo metodo ha dato risultati, la sua battaglia è stata pionieristica. Adesso gestisce Villa Maraini che è un faro, nella lotta a tutte le dipendenze. Non si occupa solo di droghe ma la dipendenza che fa più morti ad oggi è l’alcol. È stato il primo ad andare in contro alle persone in strada, ha passato le notti in giro per Roma andando in contro agli ultimi, abbandonati alle famiglie dandoli una possibilità. Ha una personalità eccezionale, è stato presidente nazionale della Cri. Siamo sempre felici di averlo con noi perché ogni volta che viene lascia una visione sul mondo diversa da tutte le altre. È una di quelle persone che tocca le anime. Incarna perfettamente i valori della Cri". Ci sarà anche il gazebo dell’Ippoterapia della Cri, progetto che da oltre 40 anni viene svolto al CeMiVet. "L’ippoterapia è nella settimana della salute perché tra bambini ragazzi e cavalli - dice la referente Cri dell’Ippoterapia, Monica Moretti Cuseri Mencarelli - si instaura una magia che diventa una cura. Salute psicofisica? Si racchiude tutto in questa magia che fa galoppare con le emozioni". Maria Vittoria Gaviano