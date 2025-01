La rinvincita delle donne. Senzuno punta su un tema nobile. In strada ci sarà la Dea Kalì

Si chiamerà "God in female", ed è il titolo, un po’ provocatorio del carro che è in fase di preparazione del rione Senzuno, i giallo-verdi che ogni anno danno l’assalto al trono del carro più bello. Quest’anno però, il rione Senzuno è pronto a sorprendere con "un carro pieno di energia – inizia il presidente Luciano La Ganga –. Ci sarà la Dea Kalì a tenere compagnia a tutti gli amanti del carnevale di Follonica.

"Preparatevi ad essere travolti dalla potenza, una divinità che incarna sia la forza generatrice che quella distruttrice - aggiunge il presidente - la dea Kalì è l’essenza dell’energia cosmica, capace di proteggere e disgregare per mantenere l’ordine dell’universo. Come alter ego e compagna di Shiva, rappresenta la dualità e l’equilibrio dell’esistenza: uomo e donna, bene e male".

La donna dunque, che va salvaguardata: "Quest’anno puntiamo su un tema difficile e complicato, ma affascinante - prosegue il presidente - Abbiamo puntato anche su un livello di ambientazione complicato ma ugualmente importante. La nostra idea è quella di trasmettere un messaggio: la donna deve riuscire ad emergere in questa società dove ci sono ancora disparità. Non ci devono essere differenze. Ecco, la parità di genere, sarà il nostro argomento principe anche nella sfilata di quest’anno, non solo nel carro".

Una sfilata che si prospetta sfavillante: "Colori accesi, accessori di pregio - aggiunge - tutti materiali che andranno ad identificare la forza delle donne, la sua rinascita. Vogliamo fare anche un salto di qualità. Ovvero quello della donna che sta cercando un ruolo sempre più importante. Non bisogna dimenticare che senza la donna non potrà esserci la vita. Cerchiamo di trasmettere anche la sua forza. Nel carro ci sarà anche una tigre che viene domata da una donna. Riuscire a fermare un animale del genere deve essere di auspicio per domare la vita e tutte le sue differenze. Insomma - chiude La Ganga - cercheremo di valorizzare ola donna in tutte le sue sfaccettature".

I costumi della mascherata sono stati disegnati e cuciti dalle mani talentuose dei volontari del rione Senzuno, in sinergia con le sarte e la costumista. Ogni dettaglio composto da seta e broccati è stato curato con meticolosità per garantire un impatto visivo mozzafiato.

Questi i protagonisti del rione Senzuno: Consiglio direttivo. Presidente: Luciano La Ganga, vice presidente Michele Nannini, consiglieri Carlo Raspanti, Claudio Cocchetti, Roberto Santini. Volontari: E. Rugi, El. Rugi, Carresi, Bugiani, Bongini, Pinzaferri, Tosi, G. Tosi, Ricceri, Segnini, Chiti, Bussotti, Petrilli, Soldi, Marconi, La Ganga, Forlini, Casali, Nannini, Carnesecchi, Pinzaferri, Aliboni, Montagnani, Frequenti, Capaccioni, Della Salica, Barranco, Balestri, Ballerini, Bronzetti, Cavaciocchi, Bertini , Ceccarelli, Della Bona, Lenzi, Manganelli, Marconcini, C, Montomoli, P. Montomoli, S. Montomoli, Orlandi, Paradisi, Reali, Ricceri, Rodriguez, Balestrieri , Scalzi Ticozzelli, Vicisano, Cerboni, Paradisi, Rosolacci, Pistolesi, Bettini, Lanini, Dragomir, Lipari, Biliotti, Vedovelli, Ricceri, Raspanti, Bongini, Rosati, Della Santa, Ballerini, Hasinii, Fantini, Chell, Ferjani, Marangon, Stoppa, Franchi, Fraternale, Berti, Bianconcini, Schiavone, Salvadori, Leipchneher, Gennai, Parri, Cerri, Sprugnoli, Sprugnoli Sirya, Cialfi, Chiti, Banchi Viola, Vignali, Criscuolo, Cocchetti Elisa, Leoncini, Zamperini, Agnoletti, Marangon, Panichi, Giommoni, Scaloni, Mastri, Caloni, Rossi, Baldi, Atenesi, Scaloni, Fantin, Pali, Pecchioni, Lucchesi, Poli, Vannini, Chelli, Casetta, Vizzarro.