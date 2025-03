"La pochezza di questa giunta è ormai evidente nei fatti"

Il Consiglio comunale di Grosseto ha offerto uno spettacolo desolante dell’attuale amministrazione: un’assoluta mancanza di atti presentati dalla maggioranza. L’unica delibera proposta, relativa alla commissione speciale sulla famiglia, è stata addirittura ritirata dalla stessa maggioranza, un chiaro segno di improvvisazione e mancanza di programmazione.

E’ la critica che arriva dal consigliere di minoranza Giacomo Gori secondo il quale "questa amministrazione si dimostra ogni giorno più imbarazzante, incapace di affrontare le reali problematiche della città. Non si lavora, non si portano atti in Consiglio, e le sedute vengono spesso rimandate per mancanza di argomenti".

"Tra i pochi atti presentati – dice Gori –, l’intitolazione di una via a Sergio Ramelli si rivela un’iniziativa divisiva, che riaccende antiche contrapposizioni ideologiche tra destra e sinistra. Un’azione che sembra ignorare il Regolamento comunale sulla toponomastica, il quale prevede un iter specifico senza necessità di un atto consiliare, soprattutto quando si toccano temi molto divisivi.

I problemi dei cittadini richiedono impegno, capacità e determinazione, qualità che questa maggioranza ha smarrito. È ora di cambiare rotta, di dare voce alle reali esigenze della città e di lavorare insieme ai cittadini per un futuro migliore. È necessario far nascere qualcosa di veramente nuovo, che sappia uscire dal torpore e dall’inconcludenza ereditata dalle solite diatribe e condizionamenti della solita politica, per costruire un futuro di concretezza e progresso per Grosseto.