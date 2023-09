La Pesca Senza Barriere a Orbetello: Una Bella Giornata di Sport

Una bella giornata di sport, solidarietà e rispetto per il prossimo quella che si è svolta sabato e domenica scorsa a Talamone, dove la sezione grossetana della Fipsas con il fiduciario Giampaolo Ricci ed il Circolo Nautico Talamone con il presidente Riccardo Paolini, hanno organizzato una nuova edizione del Campionato Italiano Pesca Mare per diversamente abili che ha visto la presenza di dieci concorrenti provenienti sia dalla provincia di Grosseto che dal resto d’Italia. La competizione si è svolta nell’arco di due giorni Ogni concorrente era anche assistito da una fitta schiera di volontari a complimentarsi con concorrenti ed organizzatori il fiduciario regionale Fipsas, Massimo Mecatti e l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras che è intervenuto sottolineando l’importanza del terzo settore e delle manifestazioni di questo genere che "" consentono anche a chi ha più difficoltà, di poter fruire di emozioni e situazioni legate all’ambiente naturale. "" Fondamentale ed importante è stato l’aiuto agli uomini della delegazione locale marittima della Guardia Costiera di Talamone ed dei membri di Cn Talamone per aver garantito un regolare e sicuro svolgimento delle operazioni. Queste le tre classifiche finali divise per categoria. Canna da riva: 1) Perla Luigi (Asd Canna da Riva Tubertini), 2) Lelia Bellesini (Asd Lenza Orvietana Colmic Stonfo), 3) Follero Luca ( Circolo nautico e della vela Argentario. Surf Casting: 1) Capitoni Marco (C.P. San Rocco), 2) Censini Osvaldo (APS Ombrone), 3 Granaglia Alfredo (Asd Pescatori Padovani Tubertini). Canna da Natante: 1) Follero Luca, (Circolo nautico e della vela Argentario), 2 Perla Luigi (Asd canna da riva Tubertini), 3) Granaglia Alfredo, (Asd Pescatori Padovani Tubertini). Sabino Zuppa