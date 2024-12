La nuova strada della Cisl. Gobbi eletto segretario: "Voglio recuperare i giovani"

"Dobbiamo portare i giovani all’interno dell’organizzazione e ripensare ad un nuovo modello di rappresentanza all’interno della Cisl. Ho 38 anni e mi sento di poter parlare per i giovani quindi è uno degli obiettivi principali".

Queste le parole a caldo di Simone Gobbi, eletto ieri nuovo segretario generale di Cisl Grosseto. E’ un modello per i giovani: già venticinquenne cominciò il suo percorso nel sindacato dal 2012, dopo un periodo di formazione al Centro studi nazionale della Cisl a Firenze; dal 2021 è stato alla guida della Fisascat Cisl di Grosseto.

"Questa elezione è la coronazione di un percorso – dice ancora –. Mi aspettano delle sfide visto che la provincia grossetana non è un territorio semplice, una provincia con un Pil basso. Siamo all’89esimo posto su 103 provincie italiane, quindi come organizzazione sindacale avremo tante sfide che ci chiameranno a rappresentare i lavoratori in questa compagine. Le priorità sono quelle di stare sempre di più nel territorio e nei luoghi di lavoro, quindi la formazione dei delegati, delle rappresentanze all’interno dei luoghi di lavoro per stare più vicini alle persone e potenziare la nostra presenza nelle sedi periferiche".

E’ stato il consiglio generale riunito nell’hotel Granduca ad eleggerlo. Un appuntamento alla quale erano presenti anche Luigi Sbarra, segretario generale nazionale di Cisl, Silvia Russo, segretaria generale di Cisl Toscana, e Katiuscia Biliotti, che passa il testimone a Gobbi, in seguito al suo ingresso nella segreteria regionale dell’organizzazione sindacale.

"Lascio la Cisl in buone mani e sopratutto in mani giovani competenti – afferma Biliotti, emozionata –. Abbiamo necessità di dare spazio ai giovani e che abbiano la volontà di lavorare per il bene di tutta la comunità. Con il nuovo incarico dovremo affrontare la crisi della moda che attanaglia la regione, un altro problema è la Venator dove non vediamo speranze perchè il mercato non richiede la necessità di riapertura dei forni. Il nostro territorio ha bisogno di investimenti da parte delle aziende perchè non possiamo andare avanti così".

"Dobbiamo fare squadra e comunità – sottolinea Luigi Sbarra a margine del Consiglio generale della Cisl di Grosseto –. L’operato svolto da Biliotti in questi quattro anni in presidenza ha garantito questi concetti. In Regione, con Katiuscia abbiamo assicurato un solido riferimento. Gobbi metterà impegno a collocare la Cisl nella modernità, guiderà la Cisl con grande autorevolezza aiutando le persone".

Ma ha parlato anche della mancata adesione della Cisl in merito allo sciopero degli ultimi giorni. "Dobbiamo prendere le distanze da chi fa solo antagonismo – conclude – e non dobbiamo chiuderci nelle piazze. Per noi lo sciopero è l’ultimo colpo in canna, richiede sacrifici e va maneggiato con equilibrio e saggezza".