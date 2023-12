La Notte Gospel. Ginger Brew al teatro Moderno

Appuntamento oggi al Teatro Moderno di Grosseto per l’ottava edizione di “The Gospel Night”, il Concerto Gospel di Natale organizzato dalla Fondazione Il Sole per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità e raccogliere fondi per sostenere l’attività giornaliera della fondazione.

La splendida Ginger Brew sarà nuovamente la protagonista dell’evento; già nel 2015 infatti Ginger Brew aveva conquistato il pubblico della “Notte Gospel” grossetana. Dotata di un timbro caldo e di una potente presenza scenica, conosciuta al grande pubblico come corista storica di Paolo Conte, Ginger Brew sarà la special guest del coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini.

Il concerto comprenderà i classici della musica gospel e spiritual (Oh, Happy Day, When the Saints go marchin’ in, Down by the Riverside...), canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World e alcuni gospel originali. Non mancheranno ovviamente carols e evergreen natalizi.

Nata in Ghana, italiana d’adozione e cittadina del mondo per inclinazione naturale, Ginger Aramansa Brew ha iniziato a cantare in tenera età, ispirata dal padre Kwesi Brew, diplomatico ghanese, poeta, scrittore. Ginger ha seguito i suoi studi negli Usa, in Messico, in Inghilterra e in Libano, sviluppando così una preparazione e sensibilità musicale che comprende afro gospel, reggae e calypso, jazz, soul, rhythm & blues e musica africana. Ginger Brew ha collaborato con gruppi africani come Boombaia, Osibisa e con artisti internazionali del calibro di Black Ladies, Art Farmer, Mariah Carey, Phil Collins, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Elisa e Paolo Conte, con cui collabora da oltre venti anni. Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, fondato e diretto da Carla Baldini è formato da Andrea Bonucci, Alla Buhanevici, Silvia Ciabattini, Emilia Falcone, Alberto Giorni, Lorella Grazi, Barbara Maggini, Annalisa Minucci, Elisabetta Rinaldi, Mirella Rossi, Luisa Pianigiani, Laura Pica, Marina Pidleac, Silvia Spaghetti. La sezione ritmica è composta da Stefano Pioli al pianoforte, Rossano Gasperini al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria. Direzione e arrangiamenti di Carla Baldini.