La "Notte Blu" racconta un secolo La piazza si colora di storia per i 100 anni dell’Aeronautica militare

di Luca Mantiglioni

Esibizioni teatrali, musica dal vivo, giochi in piazza per i più piccoli, percorsi espositivi e simulatori di volo. Il centro storico si prepara così ad accogliere "La notte blu" con una serie di eventi che animeranno piazza Dante e che vedrà, inoltre, la premiazione del concorso artistico e di poesia del centenario "In volo verso il futuro" a cura dell’associazione Pasfa di Grosseto.

La "Notte Blu" è in programma domani dalle 17.30 a mezzanotte e fa parte del cartellone di eventi organizzato per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica militare italiana.

"L’anniversario riassume un secolo di attività operativa dell’Aeronautica al servizio del Paese – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Un secolo di costante sviluppo tecnologico e industriale, di presenza nel mondo portando in alto l’impegno e l’ingegno italiano. Per questo, come Amministrazione abbiamo ritenuto doveroso, nonché opportuno, celebrare questo traguardo con un’ampia rassegna di eventi, non soltanto ringraziare i nostri uomini per il lavoro che quotidianamente svolgono, ma anche per avvicinare la cittadinanza, attraverso manifestazioni in piazza e giornate di open day, al 4° Stormo Caccia".

Sarò la presentatrice Debora Capecchi a condurre la serata di esibizioni e musica dal vivo in piazza Dante dove ci saranno con stand espositivi e un velivolo F-104 in mostra statica che faranno da cornice ad un evento che coinvolgerà anche i bambini che dalle 17.30 potranno divertirsi con i giochi di Ludobus, con i simulatori di volo di Celestino e di Volandia e con il ru-umorista Alberto Caiazza. Alle 20, invece, l’attore e regista Giacomo Moscato racconterà "Il folle volo di Ulisse", un viaggio con parole, immagini e musica nel ventiseiesimo Canto dell’Inferno, quello – appunto – dove Dante parla di Ulisse. Dalle 21 le esibizioni di Francis Jupiter e dei "Riforma".

Come tutti gli eventi legati al Centenario dell’Aeronautica militare anche questo rientra nel progetto benefico "Un dono dal cielo per Airc". I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Airc.

L’evento, come tutti quelli che fanno parte del cartellone, è stato interamente finanziato dagli sponsor privati.