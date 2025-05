La nostra meglio gioventù. I ’Ranakid’ fanno scuola al ’Festival della robotica’

I ragazzi della scuola media di Paganico protagonisti al Festival della Robotica, a Pisa. I ’Ranakid’ hanno tenuto due laboratori per 25 ’allievi’ tra i 9 e 12 anni.

Nello scorso mese di febbraio sono stati tra i protagonisti alla tappa regionale della First Lego League Challenge, la sfida mondiale di scienza e robotica, promossa ogni anno dalla Lego. Proprio in virtù di questa esperienza, il gruppo Ranakid – così si chiama la squadra composta da 22 ragazzi delle classi prima, seconda e terza della scuola media ’Federigo Tozzi’ di Paganico – sono stati chiamati a tenere due laboratori al ’Festival della Robotica’ a Pisa.

Insieme alle insegnanti tutor, Valeria Zoni e Cristina Morena Malandra, che da anni sono impegnate a preparare i ragazzi per la First Lego League Challenge, hanno tenuto due laboratori dal titolo ’Alla scoperta della robotica con i Ranakid’.

Dunque, un momento molto importante per loro e per la scuola, dato che il ’Festival della Robotica’ è un appuntamento prestigioso, costituito da eventi di divulgazione scientifica, dibattiti e intrattenimento, dedicati alle macroaree della tecnologia e dell’innovazione, ma anche alle loro più recenti applicazioni vita di tutti i giorni.

I laboratori tenuti dai ragazzi sono stati seguiti da 25 ’allievi’ di età compresa fra 9 e 12 anni, divisi in cinque postazioni. In ognuna di esse, erano presenti un esperto e un ’Ranakid’, riconoscibile dalla maglietta nera con il nome e il logo stampato in verde, con la funzione di tutor. Insieme hanno fatto lavorare i ragazzi per insegnare loro la programmazione del robot Spike.