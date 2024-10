La nostra città attraverso gli occhi di un geologo

"La città vista con gli occhi del geologo" è il tema del nuovo appuntamento di oggi organizzato in collaborazione con Maremmagica, al Museo di storia naturale della Maremma, dove ci si troverà alle 16.30. Qui avverrà una breve visita guidata nella sezione "Scienze della terra", mentre alle 17.30 inizierà il tour guidato per le vie del centro storico con il geologo e guida turistica Pietro Bartolini che farà scoprire curiosità e aneddoti della città. Per info e prenotazioni 0564 488571 o scrivere a [email protected].