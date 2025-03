La "Musica Muta" arriva da Qb

Si chiama "QB Unplugged" ed è il format per gli appuntamenti di musica che si svolgeranno al bar della libreria QB in attesa dell’imminente riapertura prevista entro marzo. Oggi alle 18.30 sarà tempo di aperitivi, cocktail, vini, birre, stuzzichini e alle 19.30, il live con Musica Muta. "Una serata – dicono gli organbizzatori – di convivialità e musica dal vivo, nello spazio QB, un bene comune per la nostra città e per il centro storico".

Ad accompagnare l’aperitivo del QB sarà il duo strumentale composto da Michele Rosati e Rachele Fogu, Musica Muta, la cui musica è un viaggio attraverso le sonorità della chitarra. I loro brani, ricchi di ritmi, armonie e melodie, si arricchiscono occasionalmente di effetti elettronici e loop station. Le chitarre danzano e si rincorrono, creando performance uniche e coinvolgenti che catturano l’attenzione di tutti.