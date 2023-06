La musica di Tony Effe stasera al Disco Village

Al Disco Village torna la grande musica: stasera c’è Tony Effe. È uno degli artisti del momento: la sua carriera inizia con la Dark Polo Gang, gruppo rapper che in pochi anni ha riscosso un successo clamoroso, grazie agli album "Twins" e "Trap Lovers" e a canzoni come "British" e "Cambiare adesso". Chiusa l’avventura nel trio, Tony ha iniziato un fortunato percorso da solista. E quest’anno ha pubblicato un nuovo singolo "Boss" che sin dall’anteprima su TikTok ha ottenuto un successo enorme. Sulle piattaforme musicali il brano ha raggiunto quasi 2 milioni di stream in pochi giorni dalla sua uscita. Tony Effe, parla dei suoi sogni, in particolare di voler diventare un "boss", e di aver intrapreso la carriera musicale quasi per gioco. E sarà al Disco Village oggi per un djset da non perdere. Gli ospiti del locale troveranno anche le atmosfere più ricercate che si ispirano ad un’isola magica del privè Baluba. L’apertura è alle 23, per informazioni 331 9114998, Disco Village-Baluba.