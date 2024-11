La mostra diffusa dell’Accademia di Brera prosegue

Prosegue fino a sabato 30 "Brera per Massa Marittima", la mostra diffusa dei giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dislocata tra la Biblioteca comunale, il Museo Subterraneo; il Complesso del Cassero; il Museo archeologico e il Museo di San Pietro all’Orto. L’evento espositivo è stato realizzato nell’ambito del progetto "Figure archetipali dell’arte dal Medioevo alla contemporaneità" a cura di Giacomo Agosti e Paola Salvi. "Con questa mostra si rinnova un legame consolidato, che si è creato negli ultimi anni tra l’Accademia di Brera di Milano e Massa Marittima – spiegano Giacomo Agosti e Paola Salvi –, dal 2023, anche attraverso iniziative di residenza artistica. La mostra rappresenta il frutto dell’attività di residenza che si è svolta a Massa Marittima a settembre. Giovani artiste e artisti provenienti dall’Accademia, affiancati quest’anno da alcuni dottorandi della Scuola Normale Superiore di Pisa, hanno iniziato ad apprezzare questo luogo, hanno conosciuto le miniere, il lago dell’Accesa, hanno studiato Duccio di Buoninsegna in Duomo e Ambrogio Lorenzetti nelle chiese e al Museo di San Pietro all’Orto. E Massa Marittima ha messo a disposizione degli artisti luoghi unici, e senza restrizioni. In cambio hanno ricevuto un insieme di raffigurazioni e di momenti rappresentativi che nella loro estrema e voluta eterogeneità esprimono al meglio la ricchezza inesauribile della giovane creatività contemporanea". "Massa Marittima e il territorio delle Colline Metallifere – commenta la sindaca Irene Marconi – con le testimonianze della civiltà etrusca e dell’arte medievale, che qui trova espressione ad alti, sono un’importante fonte di ispirazione per i giovani artisti. Al tempo stesso siamo interessati ad accogliere l’arte contemporanea".