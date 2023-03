La mostra di Ekmark "Il Cielo im una stanza" su Etruschi e Vetulonia

Oggi alle 17.30 al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia sarà inaugurata la Mostra fotografica dal titolo "Il cielo in una stanza.

Una mostra fotografica di nuvole ed Etruschi a Vetulonia", progetto della fotografa Johanna Ekmark che rimarrà all’interno della struttura di piazza Vatluna fino al 12 di aprile.

Per due anni l’artista ha fotografato i cieli di Vetulonia nelle varie stagioni, tramonti e albe bellissime, ma anche semplici scorci. Da questa esperienza è nata la mostra "Clouds", che dopo Stoccolma arriva a Vetulonia arricchita però da una prospettiva che ci riporta alle origini e alla spiritualità della cultura etrusca ancora percepita attraverso i suoi oggetti. Johanna Ekmark è una fotografa svedese che ha scelto Vetulonia come sua dimora affettiva. Il suo percorso fotografico parte dall’analogico come assistente in camera oscura per grandi fotografi degli anni ’80 e anche con l’arrivo del digitale non si è mai persa in ritocchi o in effetti facili.