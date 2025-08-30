La minoranza: "Chiavetta Usb con l’audio"

MONTIERILa vicenda su un presunto audio in cui alcuni membri della giunta comunale discuterebbero di episodi vandalici ai danni di alcuni beni pubblici ipotizzando uno ’scambio’: un abbuono totale della Tari 2025 per una famiglia in cambio della collaborazione nell’individuazione dei responsabili, ora ha un nuovo capitolo. Ieri i consiglieri di opposizione hanno parlato di una chiavetta Usb, ricevuta in forma anonima, arrivata nelle loro mani con un contenuto che ha sollevato sdegno e preoccupazioni. "L’audio contenuto – dicono i consiglieri di Vivi Montieri, Claudia Antinori, Elena Fabbri e Fabio Gamberucci- nella chiavetta conferma le voci che circolano da molti giorni nel paese di Montieri e riguardo alle quali abbiamo fatto un’interrogazione al sindaco Nicola Verruzzi (foto)". Poi proseguono: "Come consiglieri comunali non potevamo far finta di nulla: l’abbiamo consegnata alle autorità competenti, - dicono - perché la trasparenza e la legalità vengono prima di tutto. La nostra scelta non è stata facile, ma è stata doverosa. Non era giusto ignorare le segnalazioni arrivate da tanti cittadini, che ci hanno chiesto chiarezza". Poi i tre consiglieri riavvolgono il nastro della vicenda: "In questi ultimi giorni, oltre al confronto politico, abbiamo ricevuto parole offensive e accuse ingiuste. Non risponderemo con lo stesso tono: continueremo – concludono - invece a lavorare con rispetto, serietà e senso di responsabilità istituzionale. Amiamo il nostro Comune e il nostro impegno resta quello di vigilare, collaborare e dare voce alla comunità. Sempre".

N.C.