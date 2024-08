La Maremma nel grande schermo: i film a cui ha prestato i set

Sulle Mura, sotto le stelle e film che hanno un pizzico di Maremma. Se Bianciardi, negli anni del lavoro culturale, istituì Cineclub, CineHub ne è un omaggio alla suggestiva location dove si svolgerà la manifestazione MolinoHub, troniera del Molino a Vento delle mura medicee.

Si inizia oggi (apertura Mulino alle 20.45, inizio proiezioni 21.15, ingresso gratuito) con "Non ci resta che piangere", pellicola che viaggiò a ritroso, incontrando Da Vinci. Un omaggio a Troisi e Benigni.

L’iniziativa realizzata della Mediateca Digitale della Maremmaè ideata dall’associazione Kansassiti Le pellicole saranno proiettate in versione restaurata e avranno in comune la Maremma.

Domani spazio agli short movie con una selezione di film brevi girati nella provincia di Grosseto dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Ospite Eugenia Costantini che presenterà in anteprima il suo film d’esordio "Niente, presentato in concorso al Festival di Torino 2023 ed interamente girato a Grosseto. La rassegna proseguirà mercoledì con la proiezione di "Le Meraviglie" di Alice Rohrwacher, in occasione del 10° anniversario dell’uscita del film. A Ferragosto "L’Avamposto" di Antonio Morabito: saranno presenti il fratello del protagonista Paul Clark e la sua compagna, la grossetana Bianca Bencivegni. Venerdì "Tiburzi" di Paolo Benvenuti, film capolavoro sul più famoso brigante della Maremma, per la prima volta proiettato a Grosseto, alla presenza del regista che converserà con Antonello Ricci e con lo scrittore maremmano Filippo Cerri autore del libro "Di Macchia e di Morte". Sabato, poi, "Il muro di gomma" di Marco Risi, film d’inchiesta che ha coinvolto il territorio per la presenza del centro radar di Poggio Ballone, conduce la serata lo storico e scrittore Giacomo Pacini. In conclusione, domenica, "La bella vita" a trent’anni dall’uscita nelle sale. Film d’esordio di Virzì con Sabrina Ferilli e Claudio Bigagli.