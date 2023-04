La Madonna delle Grazie esposta nel duomo di Siena

La Madonna delle Grazie custodita nella chiesa di San Michele Arcangelo a Cinigiano fino a domenica sarà in esposizione sull’altare maggiore della cattedrale di Siena. Ogni anno la Consorteria delle Compagnie Laicali Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, di cui fa parte anche Cinigiano, rinnova questa secolare tradizione, scegliendo un’antica immagine dell’antico Stato senese, presente nel territorio diocesano. Questa importante tradizione religiosa si è rivelata per Cinigiano anche un’ occasione per far rinascere e aggregare la comunità, oltre che per promuovere il territorio. Domenica nella cattedrale di Siena è stata celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, dal coro, dalle contrade di Siena e dalla Consorteria dell’arcidiocesi di Siena.

"È stata una gran bella emozione vedere sull’altare maggiore della meravigliosa cattedrale di Siena la sacra immagine della Madonna delle Grazie che sabato è stata trasportata dalla chiesa di San Michele Arcangelo ed accompagnata fino al Duomo processionalmente con le nostre associazioni", dice la sindaca di Cinigiano Romina Sani.

Domenica, insieme a Sani anche il sindaco di Siena, il parroco di Cinigiano e tanti concittadini che hanno partecipato al tradizionale evento chiamato "Ottavario".

"Ho avuto l’onore – sottolinea Sani – di accendere il cero donato dal Comune di Cinigiano come simbolo di speranza e rinascita". Sani ha poi ringraziato tutte le associazioni di Cinigiano che hanno collaborato e partecipato a questo evento. "È stato bello – dice la sindaca – percepire l’entusiasmo e l’emozione della comunità".

N.C.