La lunga estate di Capalbio. Tra gli eventi lo show di Sgrilli

CAPALBIO A Capalbio si pensa agli spettacoli estivi, tra Sergio Sgrilli e tanto altro. Presentato il calendario degli eventi promossi dal Ccn di Capalbio, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli appuntamenti cominceranno nel mese di maggio, in occasione di San Bernardino, e termineranno il 12 settembre con il live di Motociclica Tellacci in piazza Carlo Giordano. Si comincia sabato 17 e domenica 18 maggio, in occasione delle festività legate al patrono di Capalbio San Bernardino, con l’esposizione permanente dei rapaci e le dimostrazioni di volo della Falconeria Sunrise, nel centro storico del capoluogo. In piazza dei Pini ci sarà "MangiaMaremma", gli stand con prodotti d’artigianato ed enogastronomici del Sud della provincia. Sabato 17 ci sarà, dalle 17.30, "Accordi e disaccordi" in piazza dei Pini, mentre domenica 18 maggio è in programma, alle 11, il concerto itinerante della filarmonica "Città di Grosseto". Tra i tanti appuntamenti che proseguiranno nel periodo estivo lo spettacolo di cabaret con Sergio Sgrilli il 20 giugno alle 21 in piazza dei Pini, mentre l’8 agosto al Palazzo Collacchioni sarà presentata la rassegna Visioni jazz, accompagnata dalla performance di Emanuele Parrini al violino, Stefano Zambon al contrabbasso e Pierluigi Foschi alla batteria. La manifestazione musicale, curata dai direttori artistici Emanuele Parrini e Francesco Minucci si terrà dal 22 al 24 agosto, con i live di Note Noire Quartet, Naom e Silvia Bolognesi Young Shouts. Per conoscere tutto il programma è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]. È possibile, inoltre, associarsi al Ccn di Capalbio rivolgendosi a La bottega del Folle, in piazza Carlo Giordano 1, o ad Antichità & vintage, in via Magenta 1. "Siamo soddisfatti della collaborazione e delle iniziative promosse dal nostro Centro commerciale naturale – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –. Sappiamo quanto sia fondamentale rivitalizzare e valorizzare il centro storico, per questo crediamo che il Ccn sia un elemento fondamentale per l’obiettivo". "Tanti appuntamenti legati anche alla tradizione capalbiese, come nel caso delle festività di San Bernardino – aggiunge Patrizia Puccini, assessore alla Cultura –. Voglio ringraziare la presidente Erika Marucci e tutti i membri del Ccn per il continuo impegno". "Un importante salto di qualità per gli eventi che proponiamo – dice Erika Marcucci, presidente del Ccn di Capalbio – grazie all’amministrazione, Confcommercio e ai fondi che abbiamo ottenuto dalla Regione Toscana". a.c.