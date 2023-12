La luce di Betlemme e novena dei giovani. Quante proposte nella diocesi di Grosseto

Oggi alle 17.28, alla stazione di Grosseto, arriverà la luce della pace accesa nella grotta della Natività a Betlemme. A curare questo gesto sono gli scout dell’Agesci Grosseto 3, che saranno a Firenze per prendere la luce e ripartire alla volta del capoluogo maremmano. L’arrivo a Grosseto è previsto per le 17.28. Alla stazione la luce prenderà tre direzioni: nella zona di Manciano, sull’Amiata, e alla parrocchia dell’Addolorata, a Grosseto, dove alle 18 sarà celebrata la Messa e accesa, con la luce di Betlemme, la lampada votiva. E proprio nella parrocchia dell’Addolorata fine settimana con altre proposte. Domani al termine della Messa delle 10.30 saranno benedetti i Bambinelli. Nel pomeriggio una nuova tappa del percorso rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni, portato avanti da alcuni genitori-catechisti, che coinvolgono i più piccini in attività adatte alla loro età, per approcciare i temi della fede. E poi, alle 16, in chiesa il concerto del coro "Giovanni Luigi da Palestrina". Infine alle 17, nell’auditorium il Teatro stabile di Grosseto proporrà la prova ad ingresso libero del "Canto di Natale", il capolavoro di Charles Dickens. A Roselle (piazzale Giovanni Paolo II) oggi alle 17,30 si svolgerà il presepe vivente. Sempre oggi alle 19 il vescovo Giovanni aspetta i giovani nella chiesa di San Francesco, per iniziare insieme la novena verso Natale. E sempre al S. Francesco, a seguire, altri due momenti importanti: la cena insieme ai frati e poi il concerto-testimonianza di Davide Scavolini. Infine, sempre oggi, ci sarà anche l’opportunità di un pomeriggio "in disparte", al monastero di Siloe. La comunità monastica offre, infatti, la possibilità di un tempo di ritiro che inizierà alle 15 e si concluderà con la recita dei vespri.