Si terrà questa mattina a Orbetello alle 11,30, al centro di degustazione "I Pescatori" in via Leopardi 9, la presentazione del libro "La linea del silenzio" di Gianluca Peciola, edito da Solferino e uscito nello scorso aprile. Per l’occasione l’autore dialogherà con Elena Improta, presidente della onlus "Oltre lo Sguardo", parlando di storia di famiglia e di lotta armata. Gianluca Peciola, educatore e scrittore, è stato assessore municipale, consigliere comunale e provinciale a Roma. Impegnato nel sociale, in progetti di accoglienza e scolarizzazione di rifugiati e migranti, è tra i fondatori del collettivo territoriale Casetta Rossa. Il suo libro tocca temi sociali di grande rilevanza. Il libro parla di Gianluca, che ha un ricordo molto vago di suo padre, morto quando lui era piccolo –. In famiglia se ne parla poco e d’altra parte i problemi da affrontare sono altri, da quando sua cugina Laura è finita in carcere, gli hanno detto, per una lite stradale. Con sua madre, Gianluca va a trovarla spesso e la sua adolescenza è punteggiata dagli appuntamenti in parlatorio, dalle misteriose allusioni delle guardie, da un clima di segreto e sospetto. Solo più tardi Gianluca scoprirà che Laura, in realtà, ha fatto parte del commando che ha rapito e ucciso Aldo Moro: è stata la sua carceriera. Non solo, ma Laura non è la cugina di Gianluca: è sua sorella.