La letterina da scrivere a Babbo Natale

Per ogni bambino è l’appuntamento più desiderato dell’anno nella magica attesa dei regali lasciati sotto l’albero. Quest’anno il nostro giornale desidera offrire a tutti i bambini la possibilità di scrivere direttamente a Babbo Natale. Anche oggi e fino a martedì 19, ogni giorno, all’interno del fascicolo di cronaca della tua città, troverai una pagina con il modello di letterina disegnata da Alessandro Sesti, da colorare e personalizzare come preferisci, proprio perché le letterine dei bambini vengono dal cuore. Scrivete dunque a Babbo Natale. Poi ritagliate la pagina e inviatela alla nostra redazione di Grosseto (via Oberdan 28, Grosseto; mail cronaca.grosseto@lanazione,net) o Livorno ([email protected]). Pubblicheremo le letterine e i disegni più simpatici.