La Lega: "Qui non è il Bronx, ma i controlli vanno aumentati"

La rissa che si è consumata a Castel del Piano ha suscitato le reazioni dei politici locali. Dopo Guendalina Amati, di Fratelli d’Italia, sono arrivate le reazioni di Lega Amiata che abbassa i toni e dice che "l’Amiata non può passare come il Bronx" ma che comunque i recenti fatti accaduti debbono spingere a rendere effettivi i controlli da parte delle Forze dell’ordine. Secondo Gilberto Alviani, segretario amiatino della Lega, "vanno ringraziate per il loro operato, anche attraverso un loro potenziamento numerico. Deve essere incentivata una maggiore collaborazione tra amministrazioni locali, Forze dell’ordine e associazioni private come ad esempio il controllo del vicinato".

"Il grave episodio – dicono invece gli esponenti del coordinamento provinciale di Italia Viva – ha la necessità di essere messo in rilievo, poiché qualsiasi tentativo di minimalizzare sarebbe ingiustificato nonché pericoloso per il futuro. La gestione della sicurezza in una città così come in un paese di piccole o medie dimensioni è diventato un obiettivo da perseguire per qualsiasi amministrazione dato che l’esigenza di sicurezza è fondamentale presupposto per svolgere le normali attività".

Ognuno, insomma, faccia la propria parte: "Le Amministrazioni comunali dovrebbero lavorare allo sviluppo di politiche tese al miglioramento della sicurezza urbana programmando e intervenendo nel contesto di un preciso progetto strutturato, da aggiornare periodicamente". Fondamentali sono anche alcune scelte urbanistiche. "Come ad esempio – dicono – recuperare aree urbane degradate e trasformarle in aree qualificate per la vita sociale, sportiva, commerciale come il Comune di Castel del Piano ha provveduto a fare in questi ultimi anni". Anche per Italia Viva il controllo puntuale da parte delle forze dell’ordine è fondamentale, così fondamentali sono tavoli provinciali sulla sicurezza.