La "Giornata del cavallo" si celebra nel Golfo

La "Giornata Nazionale del Cavallo" nasce per celebrare, finalmente, questo bellissimo animale e perché tutti, o quasi tutti, hanno la loro Giornata Nazionale. Tutti meno il cavallo. Così ci ha pensato la No-Profit Passione Cavallo ideando la Giornata Nazionale del Cavallo, uno straordinario progetto che rende, finalmente, omaggio al cavallo, a questo splendido animale al quale l’uomo deve moltissimo e che, senza di esso, non avrebbe mai raggiunto i traguardi odierni.

Anche il Reparto Carabinieri Biodiversità Follonica parteciperà alla kermesse offrendo attività gratuite per i visitatori. La "Giornata Nazionale del Cavallo" si celebra a cadenza annuale dall’ultima domenica di maggio 2022 e per tutti gli anni successivi, una data che ha grandi contenuti, tradizioni e storia riferita al cavallo. L’ultima domenica del mese di maggio del 1250 risulta infatti essere la prima data conosciuta di quando l’uomo, in Italia, ha iniziato la sua lunga vita assieme al cavallo.