La "Giornata" dei Volontari ospedalieri. Molti servizi al fianco dei più deboli

Anche la sezione di Grosseto dell’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) ha preso parte alla quindicesima edizione della "Giornata nazionale Avo". L’associazione, fondata a Milano nel 1975 e presente in Toscana dal 1979 (a Grosseto dal 1982), presta un servizio concreto, costante e gratuito accanto ai pazienti e ai loro familiari negli ospedali, negli Hospice, nei Centri diurni per disabili e per malati psichiatrici, nella case di riposo accanto agli anziani e sul territorio, fornendo un notevole numero di ore annue di servizio gratuito.

La sezione di Grosseto conta circa 50 associati che garantiscono la presenza quotidiana nella casa di riposo per anziani "Ferrucci" e nella residenza "Anni Azzurri" per ascoltare, offrire amicizia e solidarietà. Inoltre nell’ospedale Misericordia viene offerto un servizio di accoglienza, informazione, sostegno. In particolare nell’ospedale di comunità si cerca di venire incontro alle esigenze di persone malate e sole. I volontari Avo durante la "Giornata nazionale" sono stati presenti a Grosseto, per offrire i coloratissimi fiori, nella parrocchia dell’ospedale Misericordia, del Cottolengo, Santa Lucia, Santa Famiglia e San Rocco di Marina di Grosseto. Chi volesse conoscere meglio le attività dell’Avo può rivolgersi alla sede di via Papa Giovanni XXIII il lunedì dalle 16.30 alle 18.30.