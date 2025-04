La Fortezza ’Guzman’ luogo ideale per l’arte. La mostra aperta anche oggi

Un’antica Fortezza Spagnola, la "Guzman", oggi sede di mostre, era anche la polveriera della Capitale dei Reali Presidi di Spagna, in Italia, appunto Orbetello. La Guzman, che prende il nome dal Capitano della Guardia Reale Spagnola in servizio militare nella cittadina lagunare, struttura oggetto di vari interventi di recupero e di restauro nel corso degli anni, ospita oggi il museo archeologico del territorio, su ben due ampi piani espositivi. Resta aperto, in via straordinaria, come quello archeologico della Città di Cosa, nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta. Ed inoltre, in questi giorni la stessa ex polveriera Guzman accoglie la mostra dal tema: "Senza Tempo Senza Spazio", promossa ed organizzata dall’Associazione Corrente Alternata e con il patrocinio del Comune di Orbetello. Una esposizione culturale tra arte, artigianato ed eccellenze culturali del nostro territorio e della pianura maremmana.

"Il titolo stesso dell’esposizione - ci spiega Filippo Muneghina, coordinatore del collettivo Corrente Alternata - racchiude l’anima della Maremma e la varietà di stili che caratterizzano gli artisti coinvolti, tra arte, artigianato, impegno culturale ed associativo di Orbetello. Tra i nomi in evidenza: Valerio Stronchi, surrealista e iperrealista; da Porto Ercole, Federico Pinto Schmid, con la sua poetica onirico-cubista; l’eccezionale Ferus, che unisce iperrealismo e visioni surreali; Nora Viti, artista romana legata al territorio, con le sue affascinanti dame, cappelli e pavoni. Tra i protagonisti locali spicca Bruno Busonero di Orbetello, noto per il suo "quadro nel quadro".

"Ringraziamo di cuore il collettivo Corrente Alternata - , ribadiscono dalla direzione del Museo. – Uno spazio, quello ubicato nell’ampia area espositiva al piano terra della Fortezza Spagnola, spesso aperto, dove Corrente Alternata presenta mostre, organizza laboratori e mette in risalto le eccellenze artistiche. Una collaborazione importantissima, quindi, che ha permesso, dopo la riapertura del museo della Guzman, anche di valorizzarne lo spazio dedicato all’ arte ed alla cultura".

La mostra, ospitata nello Spazio Guzman, riunisce in tutto 20 artisti ed è visitabile durante i giorni festivi, dal venerdì al lunedì, dalle 15 alle 19 e nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. E ricordiamo inoltre che Il centro storico di Orbetello, con il CCN, il Centro operatori economici del Paese, in questi giorni di Ponte Turistico per le Festività della Santa Pasqua ha curato l’apertura e l’immagine di molte strutture commerciali, artistiche, della ristorazione della cittadina lagunare. Programma di valorizzazione del Centro che si ripropone per il ponte turistico del 25 aprile.

Michele Casalini