La Fondazione Artoi ha presentato la nuova "pasta della salute"

La Fondazione Artoi di Roma, un’associazione che dal 2010 lavora per la ricerca scientifica in oncologia integrata, ha organizzato all’hotel Saturno Fonte Pura la "Giornata della salute", per presentare la pasta della salute. "La Fondazione nasce come associazione di ricerca terapie integrate in oncologia – spiega la segreteria della Fondazione Artoi –. Siamo diventati fondazione nel 2022, ma dal 2010 lavoriamo per la ricerca scientifica in oncologia integrata. L’obiettivo è dare ai pazienti la possibilità di fare qualcosa in più rispetto alle terapie classiche". A trattare l’argomento sono intervenuti il dottor Massimo Bonucci, presidente della fondazione Artoi, la dottoressa Alessia Calandra, una biologa nutrizionista e il dottor Carlo Staglianò che è un maestro di yoga. L’evento di Saturnia si è sviluppato tra tecniche di yoga, meditazione, respirazione, benessere, con la conoscenza dell’acqua, sia da bere che come momento terapeutico. Il tutto all’insegna della sana alimentazione.

La giornata ha previsto infatti un pranzo conviviale della salute, base vegetariana, ma nel quale gli organizzatori hanno preferito mettere in tavola del pesce locale, che non fosse degli oceani, ma fosse il più possibile puro. Artoi ha approfittato per presentare la propria nuova pasta della salute, una pasta di grano "Khorasan" di semola antica e con zero pesticidi, che è stata selezionata dalla Fondazione insieme all’azienda farmaceutica Sherman Tree.

"Sulla pasta in questi mesi grazie alla Sherman Tree – hanno detto – sono stati fatti 800 controlli di qualità e il risultato che è un alimento con zero pesticidi. Il gusto della pasta è buonissimo. Potremmo paragonarla alla pasta classica calabrese. La pasta potrà essere acquistata anche sul sito dedicato www.pastadellasalute.it e ovviamente parte del ricavato sarà utilizzato dalla fondazione Artoi per terminare o mettere in atto nuovi progetti scientifici".