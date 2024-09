La "Festa di San Michele" attira i palloni gonfiati. Ma spettacolari

Il paese si sta preparando a vivere un weekend di festa. Momento clou, in programma sabato, è il lancio del pallone aerostatico in occasione della "Festa di San Michele". La festa inizierà alle 11 in piazza Garibaldi, dove sarà allestito il mercatino dell’artigianato. Poi dalle 16.30 in piazza San Michele si terranno i giochi della tradizione per adulti e bambini, con musica dal vivo e alle 21.30 inizieranno le operazioni per il lancio del pallone aerostatico.

"Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità – afferma Serena Balducci, assessora comunale alla Cultura e al Turismo –. Per questo motivo il loro recupero e la loro valorizzazione sono obiettivi imprescindibili attorno ai quali crediamo sia possibile lavorare tutti uniti, amministrazione comunale e associazioni. Il culto di San Michele ha origini antichissime e si diffuse in particolare con i Longobardi che esaltavano la figura dell’angelo guerriero. A Santa Fiora la festa, con il rito propiziatorio del fuoco, segnava l’inizio del periodo di castagnatura. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità. La festa di San Michele è una delle tante occasioni che ci consentono di raccontare le particolarità del nostro borgo e della nostra storia, un momento di festa molto apprezzato anche dai turisti. Ricordiamo infatti che da diverse edizioni, in contemporanea con la festa di San Michele, abbiamo a Santa Fiora l’appuntamento del Pleinair dedicato ai camperisti, ai quali diamo il benvenuto".

L’evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Santa Fiora. A partire invece da venerdì fino a domenica sempre Santa Fiora accoglierà i camperisti e ospiterà la Festa nazionale del PleinAir. L’evento dedicato al turismo all’aria aperta promosso dall’omonima rivista e dall’associazione dei Paesi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.