La "Festa di fine estate" accende il weekend

La "Festa di fine estate" a San Giovanni delle Contee è un appuntamento fisso. Il primo weekend di festa è entrato nel viv. Oggi e domani sera gli stand gastronomici continueranno ad essere aperti e sul palco si alterneranno vari gruppi che porteranno ottima musica live. Oggi alle 22, si esibiranno "Rock in Movic" tutto il rock dei film, dopo la band sarà il momento della musica digitale con Dj Zappelli e Stefano Sabatini vocalist. Domani invece sarà una ricca giornata di appuntamenti. Fin dal mattino il paese sarà in festa, alle 9.30 l’appuntamento religioso con il Corpo Bandistico "Verdi" di Sorano, alle 11 la santa messa con la processione lungo le vie del paese e alle 19.30 in programma la tombola paesana, con in palio 2mila euro. Alle 21.30, chiuderà il primo weekend di festa, la serata danzante con I Nuovi Orizzonti. La festa continuerà il secondo weekend. Venerdì 8, alle 19.30 riapriranno gli stand gastronomici e alle 22 si esibiranno The Jolly Cage. La notte di venerdì concluderà con Dj Lo Conte e Stefano Sabatini vocalist. Sabato, dopo il torneo di Burraco in programma alle 19, si esibiranno I Santiago (Litfiba tribute band), la piazza infine ballerà tutta la notte con i dischi di di Spadaccia. Infine domenica 10, la "Festa di fine estate" si concluderà con i giochi per bambini (alle 17), la tombola di 1.500 euro (19.30) e la serata danzante Mirko e Maria. Tutte le sere della festa sarà aperto un ricco stand gastronomico.